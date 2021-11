PALJU HÄID IDEID | Jõuluootus paneb ise jõuluehteid meisterdama

Pühapäeval on esimene advent ja nii mitmedki pered toovad sel puhul ka kuuse tuppa. Kui soovid oma jõuluehete varu uuendada, tee need ise. Siin on palju häid ideid!

Tuuli Keinaste

1