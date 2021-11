Kas kass võib tekitada eramus tulekahju? Kuidas seda vältida?

Päästjad saavad pea igapäevaselt väljakutseid päästesündmustele, mille põhjus on olnud toidukõrbemine. Tihtilugu on tegemist inimeste hooletusega – toit jääb omaette pliidile, kokk aga suundub muude toimetuste kallale või viskab hoopiski pikali ning silm vajub kinni. Siinkohal on üks ja ainus reegel – kui teed sööki, jää kööki! Ainult nii saab ära hoida õnnetusi ja säästa enda ja teiste inimeste tervist, elu ja vara. Lisaks tasub peale toiduvalmistamist ja enne köögist lahkumist pliidinuppudele veelkord pilgu peale visata ja veenduda, et need on väljalülitatud asendis.