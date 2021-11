Väikesed okaspuud tulevad potitaimedena enamasti müüki just jõulupühade eel. Eriti rikkalikult on lettidel küpresse ja ebaküpresse, neist kalifornia ebaküpress ehk toakadakas on üks levinumaid. Sama liigi teisendit ‘Elwodii’ kutsutakse ka jõulukadakaks.