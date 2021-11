Uskumatud müüdid naast-ja lamellrehvide kohta

Miinuskraadid ja libedad teed tekitavad pikad rehvide vahetuse järjekorrad. Igipõline naast- ja lamellrehvide heitlus on liikvele lasknud arvukalt müüte, millest mõnel on tõepõhi all, mõnel mitte.

Maakodu arhiiv 36