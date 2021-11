Kattekangaid taimedele liiga vara peale pannes võivad tekkida seenhaigused

Kui külmakraadid on kohal, on õige aeg aias olevad taimed peitu panna. Kuidas teha seda nii, et lumi ja külm ei pääseks taimedele ligi? Jagame häid soovitusi.

Toimetas: Tuuli Keinaste