MAALE ELAMA | Südame sunnil linnast kaugemale

Kui Meriti ja Aivari kooselu 13 aastat tagasi algas, sai nende esimeseks ühiseks koduks Jüri külje all Karla külas asuv üürimaja. “Ma jäin peagi lapseootele ja hakkasime otsima enda päris kodu,” meenutab Merit. Aasta pärast kolisidki nad Harjumaale Uuesallu. “Seal elades sündisid meie kaks esimest last Chris Walter (12) ja Otto William (7) ja seal elasime kokku kuus aastat. Uuesalu oli lastega elamiseks suurepärane koht – sõbrad olid lähedal ja naabrinaistega oli tore koos aega veeta. Siis oli see veel mõnus kant, oli palju loodust ja rahu,” meenutab ta.

Uuesalus elades hankis pere ühtlasi Järvamaale maakodu. “Elurütm oligi selline, et nädala sees olime linna külje all ja nädalavahetused maal.” Merit nendib, et vaheldus oli muidugi mõnus, aga tööd oli topelt, sest mõlemas kohas oli vaja üleval pidada nii maja kui ka aeda. Ajapikku muutus kahe maja pidamine kurnavaks ning Merit ja Aivar hakkasid mõtlema ühest­ainsast elukohast.