Osaliselt on katusel olev lumi isegi kasulik, sest kaitseb maja tugevamate miinuskraadide eest, olles loodulikuks isolatsiooniks pakase ja katusepinna vahel. Kui ikkagi on vaja vaja katuseid lumest puhastada, siis võiks jälgida, et kõike alla ei aetaks – ca 10 cm lund võiks jääda katusele, et katusekatet kaitsta.