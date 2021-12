Inga Lunge peres mööduvad jõulud nautides aega üksteisega ning mängides lauamänge. Tal on ka pisikene soov kõigile inimestele algavateks pühadeks. "Et meil jätkuks rohkem tarkust mõista, kui hukka mõista. Naeratage, öelge hästi ja kiitke alati kui selleks võimalus on. See ei maksa midagi, kuid võib kellegi jaoks mõnel hetkel väga palju tähendada," ütleb Inga.