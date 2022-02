TOATAIM | Säntpooliad võivad õitseda pea kogu aasta

Nagu lemmikutel ikka, on säntpooliatelgi mitu nime. Taimenimede andmebaas annab ainult ühe eestikeelse sünonüümi – paulike, kuid rahvasuus tuntakse teda veel aafrika kannikese ja varjukannikesena.

Eestis on taim nii populaarne, et Tallinna Botaanikaaias on viimased 13 kevadet korraldatud säntpooliate näitusi, kus on väljas peamiselt erakollektsionääride sorditaimed. Tallinna botaanikaaia giid Maria Strukova, kellel endalgi kasvab kodus paarkümmend säntpooliat, selgitab, et botaanikaaiad piirduvad oma taimekollektsioonides ainult looduslike liikidega ja sellepärast ongi erakollektsionääride panus näitust korraldades oluline, sest nendelt tuleb näitusele rikkalik sordivalik.

Lisatud fotogalerii erinevate sortide õitest võtab õhku ahmina!