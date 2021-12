Eriti sel aastal on vaja mõelda sellele, kuidas veeta pühad nii, et me ei koormaks liigselt meie keskkonda. Selleks tasub teha tarku valikuid: katta pühadelaud läbi mõeldult, pakkida kingitused taaskasutavatesse materjalidesse ning kõik tegevused ja ostud varakult läbi mõelda.