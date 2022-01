Mis keeles kõnelevad pardid?

Pealkirjas esitatud küsimuse lühike vastus oleks: muidugi pardikeeles. Meie kaks kassi, Molly ja Everest, kõnelevad kassikeeles, koerad Bismarck ja Betti koerakeeles. Ometi saame meie mingil määral oma partidest, kassidest ja koertest aru ning isegi vestleme nendega. Siit tuleneb küsimus: mis keeles suhtleb inimene oma lemmikloomadega?

Olete ehk märganud, et haigutamine on nakkav, kuid nakkab ainult sümpaatsete inimeste haigutus. Miks see nii on? Ise seda märkamata peegeldab inimene talle meeldivate inimeste käitumist: poose, žeste, kõnemaneere. Nii oleme lähedastega, või nendega, kellele tahame meeldida, sünkroonis. Iidsetel aegadel sõltus sünkroonsusest grupi ellujäämine. Kes ei pannud tähele, et kaaslaste meeleolu, liikumine, käitumine muutus, selle viis hunt metsa. Aga ka tänapäeval: laps ei tee kõiki kaaslaste lollusi kaasa sellepärast, et need on lollid, vaid gruppi kuulumine kaalub võimalikud vigastused üles.