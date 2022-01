AIAKOOL | Kuidas seemnepakilt vajalik info välja lugeda

Läbematumad aiainimesed nii kaua oodata ei malda ja esimesed seemneostud tehakse teinekord juba vana aasta sees laia maailma veebipoodidest. See on mugav viis seemneid hankida ja Euroopa Liidu piires saab neid piiranguteta osta. Aga siis võib juhtuda, et kõik tekstid on seemnepakil keeltes, mida ostja ei pruugi osata. Paljudel pakkidel on seletuseks kasutatud piltkirja ehk piktogramme, kuid sümbolite tähendus ei pruugi olla üheselt mõistetav.

Minu seemnepakkide kollektsioon on üsnagi suur, seal on kümnete eri tootjate toodangut. Võin seepärast väita, et info hulgalt ja selgituste täpsuselt võivad sama liigi ja sordi, aga eri firmade seemnepakid üksteisest suuresti erineda.