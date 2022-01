KAUNEIM MAAKODU 2021 | 300 mullamuti käest võidetud maale rajati imeline aiapärl

Terje ja Rene Tamm on 13 aastaga rajanud Järvamaale Imaverre imekauni aia, mille väravad on suvel valla ka külalistele. Visioon, armastus, kirg ja töökus on märksõnad, tänu millele on lagunenud hoonete ja mutimullahunnikutega ülekülvatud maast saanud võrratute vaadetega aiapärl.