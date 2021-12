Kolm kiiret ja odavat argipäeva õhtusööki kartulist: teistmoodi praekartulid, kartulipannkoogid ja täidetud ahjukartulid

Tihti juhtub, et argiõhtul pole aega ega jaksu kaua köögis süüa valmistada. Sellepärast on hea võtta vahel appi eriti lihtsad retseptid, mis samal ajal on ka odavad.