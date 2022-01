Stseen, kus silmitsed varahommikul köögis kohvi rüübates läbi härmas akna, kuidas metskitsed õunapuude alla kukkunud vilju nakitsevad, on omamoodi romantiline. Kuid nagu elus ikka, on igal mündil kaks külge. Ka eespool kirjeldatud issanda loomakesed peavad keskpaika kinnitama.

Talvel, kui lumi on paks ja toidupoolis metsas kesine, kibelevad metsloomad aedadesse, et saada mõni suutäis pisutki hõlpsamalt. Seetõttu ähvardab oht viljapuid ja marjapõõsaid, aga ka tammesid, vahtraid, jalakaid ning noori kuuski, mände ja lehiseid. Viimaseid, eriti sordi­taimi, eelistavad metsloomad seetõttu, et nende söömine leevendab ka janu.

Külmal ajal on loomad sageli hädas veepuudusega ja neis võrsetes on isegi üle 50% vett, palju rohkem kui muus toidus. Aednikul tasub silmad alati lahti hoida, olgu talv külm ja ohtra lumega või vesisem.

Loe, kuidas aias kasvavaid taimi metsloomade eest kaitsta.