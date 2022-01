JUHTKIRI | Kadri Tramm: maal elamine ongi kohanemine

Merit Sarv ja Aivar Mantsik elasid pealinna lähedal elurajoonis ja käisid nädalavahetuseti maakodus. Nüüd on nad topeltelust loobunud ja seadnud end koos nelja lapsega sisse Muraka talus Järvamaal. Kogu perele tähendas see suurt elumuutust, aga nad on õnnelikumad kui eales varem. Jüri Spitsõn ei läinud uut sauna kavandades mitte internetti, vaid hoopis metsa, et võtta maha haavapuid. Iga laua on ta ise käsitsi lihvinud ja teab, et neis pole ühtegi pindu.