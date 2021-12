Mäletan lapsepõlvest selgelt seda elevust, kui sai isaga koos metsas käidud, raputatud ühte ning teist kuusekest ning pikalt ringi jalutatud, et ikka see kõige õigem jõulupuu leida. Alati oli meil kaasas natukene suupoolist ka metsloomadele, mida siis mõne kännu või kõrvalise koha peale poetasime, et ka nende jõuluaeg oleks helgem. Kui lõpuks kuusk tuppa jõudis ja kogu tuba täitus kuuselõhnaga, siis puges südamesse järjest rohkem ka jõulutunne.