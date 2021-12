Selleks, et jõulupuu kaua ilus püsiks, on oluline teada hooldusnippe juba alates jõulupuu ostmisest ja koju toomisest. Veel on oluline see, kuidas toas selle eest hoolt kanda. Näiteks tuleks pidevalt kuusepuud piserdada ja vajadusel uus lõikekoht teha.