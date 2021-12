Pühadeaeg toob palju küpsetamist! Valmista nostalgilised porgandipirukad

1. Koori porgandid ja keeda kergelt soolaga maitsestatud vees ja jahuta.

2. Taigna jaoks lahusta pärm väheses piimas. Kaalu kaussi jahu, lisa suhkur ja sool.

4. Sulata madalal kuumusel või. Lisa pärm ja ülejäänud piim

6. Sõtku tainast vähemalt 10 minutit. Kui see hakkab käte külge või tundub liiga vedel, lisa natuke jahu. Tainas peab olema vetruv, aga mitte liiga sitke. Kata kauss puhta köögirätikuga ja aseta sooja kohta kerkima umbes 1-1,5 tunniks. Mina kasutan selleks praeahju, mis on köetud umbes 30-35 kraadi juurde, nii, et ahi on käega katsudes soe. Taignaga koos võib praeahju panna põleva teeküünla, see hoiab umbes 35 kraadist temperatuuri.

9. Samal ajal aja porgandid läbi hakklihamasina (see annab porgandimassile hea struktuuri pirukate jaoks), maitsesta soolaga. Sega porgandimassile juurde paar dessertlusikatäit mannat, et porgandimass ei oleks liiga vesine ja ei leotaks pirukaid läbi.

10. Kui tainas on kerkinud, siis lõika see neljaks. ¼ taignast rulli jahusel alusel õhukeseks.

11. Reguleeri praeahju temperatuur 180 kraadi juurde.

12. Tõsta teelusikatäis porgandimassi taignale, tõsta taignaserv porgandimassist üle, lõiks sobiva suurusega küpsisevormi või tassi servaga välja pirukas, suru servad korralikult kinni.

13. Aseta valmis tehtud pirukad küpsetuspaberiga ahjuplaadile, määri lahti klopitud munaga ja küpseta umbes 10 minutit kuni rullid on kenasti kuldpruunid.

14. Serveeri liha või taimse puljongiga.