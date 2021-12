VIDEO | Maakodu köögitoimetaja Hele-Mai Alamaa kattis jõululaua ja räägib, miks on igapäevane kokakunst tema jaoks nii oluline

Hele-Mai kirjutab oma raamatus: "Piparkoogikaunistamise päev on üks toredaimaid aastas. Nagu too kuulus psühholoogide soovitus, et kui on probleemid või isegi kui neid ei ole, siis sõitke autos koos kohe kaugele. Siis te ei pea üksteisele otsa vaatama, vaid pilgud on ühes suunas, pealegi saab rääkida nii palju kui kulub. Kui kõigil on nina piparkoogine, võib kõiksugu huvitavaid jutte lahti rulluda, teemad läbi nalja selgeks ja lahti rääkida."