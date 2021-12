Just nüüd peaks toataimede hooldusele erilist tähelepanu pöörama

Olulised asjad, millele tähelepanu pöörata

Ruumi temperatuur. Kütmata ruumides on piisavalt õhuniiskust, kuid kui toaõhk on kuiv, võid taimi piserdada toasooja pehme veega. See aitab vältida kuivast õhust tingitud ehmatust ning seda eriti taimedel, kes olid suvel õues või on harjunud piisava õhuniiskusega aianduspoes.

Valgus. Leidke taimedele võimalikult valge ja õhurikas koht, mis samuti lihtsustab kohanemist uute, muutunud oludega. Võib tunduda ootamatu soovitus, aga peske kindlasti ka aknad puhtaks! See on oluline, et viimanegi kui üks valguskiir taimedeni pääseks. Talvel, kui valgust on vähe, võib liigne soojus ergutada liigset kasvu, milleks valgust ei piisa. Tulemuseks on väljaveninud ja kahvatud lehed. Valgus ei pääse taimele ka siis ligi, kui need on paksu tolmukorra all. Selleks puhasta taimelehti kas pehme niiske lapiga või kasuta spetsiaalseid leheläikega puhastussalvrätte.

On kindlaks tehtud, et tubastes tingimustes on valgust igal juhul vähem kui näiteks aias puuvarjus. Kui akende ees on kardinad, võiksid neid pimedal ajal võimalikult palju eest ära tõmmata. Eriti valgusnõudlike taimede puhul kasuta võimalusel lisavalgustust.

Väldi tuuletõmbust. Kardinate puhul jälgi ka seda, et ettetõmmatud kardinate taha jäänud taimed ei satuks vastu külma klaasi või külma õhu kätte. Püüa taimi soojast ruumist mitte eraldada. Väldi ka tuuletõmbust, sealhulgas tugevat õhukonditsioneeri. Toa tuulutamise ajaks tõsta taimed mujale, kus otsene tuul neile peale ei puhu ning temparatuur madalale ei lange.

Kõike mõõdukalt. Kuigi sügis ja talv on toataimedele kindlasti kõige keerulisem aeg, püüa vältida ka ülehooldamist. Hoia muld kuivem või kergelt niiske, mitte pidevalt märg. Enne järgmist kastmist peaksid laskma mullapallil taheneda.