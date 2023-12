Sülti tuleks keeta neljapäeval, aastavahetuse laual olev sült toob aga koju palju õnne

Traditsiooniliseks peetud sült keedetakse enamasti seapeast, -kaelast, -kootidest ja -jalgadest, mis sisaldavad nii palju liimainet, et jahtuv leem tardub ilma täiendava tardaine lisamiseta. Igal süldivalmistajal on oma nipid, mis on saadud vanematelt või teistelt teadjatelt.