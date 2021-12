Viimase minuti kingiidee: kommikarbi asemel võta külla minnes kaasa hoopiski mõni taim või vürts!

Talvepühad on kohe käes. See on külaskäikude ja kingituste aeg. Külla minnes võetakse pererahvale midagi ka kingiks kaasa. Alati tasub mõelda, mis sellest kingist edasi saab. Toitu ja kasulikke taimi kinkides pole ohtu, et need kuhugi tolmu koguma jäävad.