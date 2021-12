Seda sa pead teadma: kuidas aidata levinud toataimedel talv üle elada?

Kuigi osad toataimed sooviksid minna talvel puhkeperioodile, ei ole see sooja toa tõttu võimalik. Et nende jaoks see kergemaks muuta, võiks toataimed asetada akna lähedale, aga ka sel puhul on omad ohud.