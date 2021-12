On vale oletada, et linnud ei ole söögimaja puhtuse suhtes tundlikud kuna enamus linde ei ole terava lõhnatajuga. Räpane söögimaja muutub kleepuvaks ning niiskuses riknevad seemned võivad levitada ohtlike haigusi lindude hulgas. Määrdunud söögimajad kipuvad ka kiiremini kuluma ja purunema. Kulunud või vigastatud söögimaja pole aga enam praktiline ega ohutu kasutada.Lihtsam on juba ostes valida söögimaja, mis on tehtud vastupidavast materjalist ja mida on mugav puhastada.