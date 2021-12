On tõestatud, et kindlad sordid vähendavad soolestikus põletikke koguni 22–40% võrra. Arvatakse, et selle põhjuseks on köögiviljas olev sulforafaan. Tõhus on ka kapsalehtede nahal hoidmine. Näiteks inimesed, kes artriiti põevad, mässisid oma põlved kord päevas lehtedesse ja mõne nädala pärast oli valu mõnevõrra taandunud. Sellegipoolest ei ole see meetod nii efektiivne kui valuvaigisti. Kapsalehti tasub kasutada raviskeemi põimituna loodusliku ja toetava vahendina.