Kingiks saadud täbaras seisus kalurimaja muudeti mõnusaks puhkamiskohaks

Kuigi maja ja selle ümbrus oli täbaras seisus, võlus see pererahvast. “Tegu on minu vanaema sünnikohaga. Juba seetõttu ei saanud seda lihtsalt lagunema jätta ja otsustasime selle korda teha.” Viletsas seisus maja ei hirmutanud Rainerit ja tal jagus palju entusiasmi, et sellele uus elu sisse puhuda. “Meie kindel soov oli säilitada maja sellisena, nagu see algusest saati seal oli,” lisavad Tea ja Rainer.