Vana hea napoleonikook

Selle klassikalise koogi päritolu on veidi segane. See kook on üheltpoolt Prantsuse koogi mille-feuille sarnane, samas siiski natukene erinev. Koogi nimi võib viidata selle Itaalia, Naapoli regiooni päritolule, samas arvatakse, et seda valmistati Venemaal 1812. aasta keiser Napoleoni armee üle saavutatud võidu auks. Sarnast kooki valmistati 18.sajandi Prantsuse kondiitriärides, aga ka Nõukogude Liidu ajal kodudes ja kohvikutes.

Leidsin ühe väga vana, üle saja aasta vana venekeelse allika, mis andis ideid, kuidas seda kooki valmistati tol ajal.

Selle koogi valmistamine oli minu jaoks keerukas. Mitte tehniliselt, aga ma kartsin pidevalt kahte asja, et kook tuleb liiga kuiv või kook tuleb liiga märg. Kokkuvõttes tuli see keskmine. Kuigi napoleoni koogi valmistamine võtab kaua aega, on see väga mõnus tegevus.