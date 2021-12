5 loetuimat lugu Maakodu veebis möödunud aastal

Tallinnast pooletunnise autosõidu kaugusel Tuula külas asub roheline Kaldamäe talu. Triin Hertmann (41) mõtles juba lapsena, et ühel päeval tahaks ta vanavanaisa Johannes Dunkelile kuulunud talu korda teha. Maja, mille projekteeris 1943. aastal Keila linnaarhitekt Arnold Väli, ei saanudki Eesti eelmise iseseisvuse ajal lõplikult valmis. Talu peremehe Johannese, kes oli endine Ohtu mõisakooli juhataja, kohaliku Tuula küla raamatukogu ja puhkpilliorkestri asutaja, viisid Vene väed 1944. aastal ära. Sõja ajal koliti majja esmalt Vene vägede moonaladu ja hiljem ka raadiojaam ning sinna majutati üle kümne Vene vägede sõduri. Perele, Triinu vanavanaemale ja tema kahele tütrele Luulele ja Maimule, jäi siis elamiseks ainult üks tuba ja köök. Ühest tütrest sai Tuula külakooli õpetaja, aga perepoeg Artur jäi ennast 11 aastaks metsa varjama, vahepeal varjati Kaldamäel teisigi metsavendi.

Võib vist öelda, et niisugune on lihtsalt Krista hingelaad ja elustiil. See ei tähenda üksnes vihmausside või sääsevastsete külmkapis hoidmist, sest toitu hoitakse ikka külmkapis, vaid kodus eksootiliste loomade pidamist.