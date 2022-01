Ühekordse pritspudeli kasutamise järel on kemikaalide mõju küll suhteliselt väike ja lühiajaline, kuid aastatega see süveneb ja kokkuvõttes võib mõju olla väga tugev. Antud valdkonnas on väga vähe pikaaegseid uurimusi, enamasti on jälgitud lühiaegseid mõjusid. Antud uuring kestis 20 aastat ja selle käigus analüüsiti 6235 inimest.

Loe lähemalt, mis uuringust selgus ja mida tasub seetõttu kodus koristades teistmoodi teha.