HEA IDEE | Kontor koduõuel

Väljas on veel veidi hämar, kuid turgutavaks jalutuskäiguks sobib vaikne ja karge hommik imeliselt. Jõuan kohale, sulgen enda järel ukse, sätin kaminasse tule ja alustan produktiivset tööpäeva – kodukontoris!

Ajal, mil eemalt töötamine on saanud tavaliseks, järele on proovitud kõik võimalused ühitada lastekasvatamist töökoosolekutega ja kannatajaks on osutunud nii närvirakud kui ka töötulemused, on õige aeg sisse seada kodukontor. Ja kuna minu õnneks elame me suure krundiga talus, saan ma uhkusega tutvustada kõige mõnusamat kodukontorit.