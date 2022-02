Kaunite õitega maajalg sobib varjumurusse ja õitseb suvi läbi

Seekord tahan ma rääkida imeilusast pisikeste lillade õitega taimest – maajalast. Enamik inimesi seda taime ei märkagi. Maajalg roomab osavalt kõrreliste vahel, tema järgmist tutti ühendab emataimega justkui pikk peenike pruun traat. Ta on nii visa, et teda ei võta muruniitja ega ole teda ka võimalik peenralt välja rohida. Igal tema sõlmekohal ajab end laiali sendisuuruste lehtede tutt, lehed meenutavad oma ümarsakilise servaga veidi kassijälgi. Just lehtede kuju on andnud talle nime. Aga lehtede alt kleepuvad maa sisse sitked juured ja ülespoole vastakate lehtedega vars. Selle ülemises osas on lehtede kaenlas pisikesed lillad huul­õied, mis natuke meenutavad meie kauneid orhideesid. Vaadake seda taimekest lähemalt – tema alahuulel on pisikesed roosad laigukesed. Maajalga soovitatakse kasvatada varjumurudes ja siis on peagi terve muru teda täis. Õisi leiab maist augustini.