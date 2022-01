Paljud inimesed, kellel on ahi või kamin olnud seni pigem alternatiivseks küttelahenduseks, on tänavu talvel hakanud neid tihedalt kasutama. Seda on näha ka märgatavalt tõusnud küttepuude ja puitbriketi nõudlusest.

Mida aga küttepuid ja briketti ostes silmas pidada ning kuidas võimalikult säästlikult kütta?

Eesti Puit OÜ (Puu24) annab nõu, mida peaks küttepuid ostes jälgima ning kuidas võimalikult efektiivselt oma küttematerjalist maksimumsoojus saada.