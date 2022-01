Tartu esimene pakendivaba pood ootab kohalike väiketootjate kaupa

Tallinnas on pakendivaba Ilma pood tegutsenud juba aasta aega. „Tihti küsiti, kas avatakse sarnane pood ka Tartus. See mõte oli meil kogu aeg peas, aga koroona tõttu ei teadnud, mis saama hakkab,” rääkis Jelena Oštšepkova.

„Oleme Eestis ainukesed, kes müüvad kõike kaupa pakendivabalt,” kinnitas Ilma poe juhataja, lisades, et näiteks tema pere on täiesti tavaline ja ei ela täiesti prügivabalt, kuna see oleks väga keeruline. Null-prügi ei tähenda, et elad kohe pakendivabalt, vaid see on kontseptsioon, mille kohaselt vähendad tarbimist ja prügi teket.

Näiteks varem ostis ta kohvi papptopsis kaasa, kuid siis soetas korduskasutatava kohvitopsi, kuhu laseb kohvi panna. Järgmine ost oli korduvkasutatav joogipudel, sealt edasi proovis ta hambapesutablette. „Kui tahaks kõike korraga teha, siis see on väga väsitav. Aeglane harjumine on lihtsam,” sõnas naine.