Soovitused, kuidas poputada toataimi talvel

Enamik toataimi on troopilist päritolu ja seetõttu võib meile tunduda, et nad armastavad sooja eluruumi. Kuid liigne soojus ja kehv õhukvaliteet pole taimedele kunagi hea. Eriti kurnav on see suurtele potitaimedele, mis on vahetult põrandaküttega põrandal.

Toataimed peavad pigem armsaks valget ruumi, kus on ka piisavalt õhku. Mõnikord on taimi tarvis isegi liigutada, et leida neile talveajaks parim kasvukoht. Näiteks väljaveninud ja liiga pikad noored võrsed on märk soojast hämaravõitu toast, mille tõttu polegi taimed kompaktsed ega tugevad, vaid sirutuvad kogu jõust vähese valguse poole. Sellisel juhul tuleb teha kõik endast olenev, et saada tuppa pisutki lisavalgust.