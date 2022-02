Lumepuu, nutipõõsas, siberi ženšenn, jaapani nõiapuu, metasekvoia, suhkrukask – need on vaid mõned Puutoa talu aias kasvavad taimed. Ester Viruste ja Andrus Ristkok on 14 aastaga kujundanud koduümbrusest eriliste taimeliikide ja -sortidega dendropargi.