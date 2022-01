Lambavillast valmistatud graanulid on mõeldud peenardes ja kasvuhoonetes kasutamiseks – multšimiseks, väetamiseks ja ka tigude tõrjeks.

„Toodet aiapidajatele katsetamiseks andes selgus, et inimeste huvi selle vastu oli väga suur. Pealegi on see keskkonnasõbralik ja ökoloogiline – sisuliselt jäätmetest tehtud,” rääkis Sander Veskimeister uuest tootest, mis jõudis müügile alles äsja.

Idee sündis juba tükk aega tagasi, kuna üks lambakasvatajast sõber rääkis, kuidas villa pole kuhugi turustada.