Heli Raamets: talvel on paras aeg plaane teha

Tere!

Ajakirjast parimat lugu välja tuua on väga raske, aga ausõna – seekord ma ahhetasin ja ohhetasin, kui lugesin Terje ja Rene Tamme imelisest aiast. Oli näha, et 13 aasta jooksul on inimesed tegelenud oma aia rajamisega, millesse on nad sisse pannud oma südame ja hinge. Ja pildid olid nii imelised.

Toimetuseperele aga ilusat talve ja jõudu ning jaksu seda vajalikku ajakirja teha.

Ilme Hammerberg Järvamaalt

Tere!

Meeldis lugu “Puukuurist pitsakojaks”. See on nii äge, et teie tee viis Kivi tallu. Perenaine Malle on oma tegemistega tõesti silma jäänud. Nagu öeldakse “uus hingamine”. Pitsakoda on valmis, ja ega ta sellega piirdu. Puud on tal nüüd õues riidas ja sinna tegi ta puuriida baari. Grillikoda on järgmine. Mul on ettevõtliku Malle toetuseks luuletus:

Puuriida BAAR

Mallel nüüd puud vihma käes ÕUES,

ei ole ju võimalik neid hoida ka PÕUES.

Motivatsioon kõik puud laduda RIITA,

et kadedad saaks teda KIITA.

Inspiratsioon avada PUURIIDA BAAR,

kus pidada pidu ja PILLERKAAR.

Baar on avatud PUURIIDA SEES,

pidu on ülev ja üle KEES.

Rõkkab nüüd terve küla ja MAJA,

trall ja muusika üle küla KAJAB!

Selliste inimestega kui Malle ja Andres võib, kui vaja, “mägesid liigutada”. Jõudu ja tugevat tervist perekond Kelnerile.

Ajakirjas meeldivad meile maalähedased lood lilledest, loomadest, kodudest...

Perekond Leius Osulast

***

Kõige rohkem meeldis artikkel “Südame sunnil linnast kaugemale”. Eks ole see lugu ju mu oma kodukandist. Väga armas ja tore lugemine! Meeldis ka kirjutis Ingvar Villidost. Tõepoolest võiks iga inimene leida endale tegevuse, mis pakuks talle rõõmu! Aitäh ka aiakooli lehekülgede eest! Jään huviga ootama ajakirja uut numbrit!

Leini Uusmees

***

Meeldis lugu “Hakkaja mees ehitas kahe aastaga eimillestki sauna”. Väärt mees, kes ise oma kätega sauna valmis ehitab! Tubli on ka naine, kes uuskasutusest lugu peab. Nostalgilist istumist piimanõudest jalgadega pingil!

Ülle Kukk

***

Meeldis Eva Luigase lugu sellest, mis on seemnepakkidel kirjas. Ei teadnud, et näiteks rõngaga täpp tähistab üheaastast taime. Arvasin, et seemned tuleb ükshaaval mulda panna...

Eva on äge naine, jätkugu loomistahet!

Ursula Paltsa Lääne-Virumaalt

Tere!

Mind puudutasid kõige enam kaks lugu: “Piir neljajalgsete võimutsemisele” ja “Infot tulvil seemnepakid”.

Millest sooviks lugeda? Kindlasti meie istikuäridesse tekkinud uute sortide kohta: nii viljapuude, põõsaste kui ilutaimede kohta. Näiteks diervillad, kletrad, abeeliad ning uued erinevad hortensiad. Ja seda ikka praktikute asjalikust vaatenurgast. Kindlasti päikeseenergia kasutamisest suvilas. Köögirubriigis huvitavad pigem lihtsad retseptid, kuid põnevatest köögiviljadest.

Kaunist aastat!

Alge

***

Minu jaoks on selles ajakirjas kõige paeluvam “Aiapärl Süda-Eestis”.

Tõeline ime, lausa jumalik. Kahel hektaril on rajatud lausa võluaed. Kindlasti tuleb kevadel minna seda vaatama. Kõige toredam, et selles on põhirõhk taimedel ja huvitavatel kõrrelistel. Tore on ka see, et külastajad saavad meeldivaid taimi kaasa osta oma kodu kaunistamiseks. Tublid ja visiooniga tegijad. Samuti vaimustas mind lugu “Südame sunnil linnast kaugemale”. Nelja lapsega perel väga õige mõtteviis ja lastel on hea ning rahulik maal kasvada. Huvitavat lugemist oli ajakirjas seinast seina.

Midagi uut on raske pakkuda, sest kõik vajalik nii ilu kui praktilise poole pealt on ju ajakirjas olemas. Jätkuvalt tegijatele jõudu ja indu huvitavate paikade otsingutel ja nende kirjeldamisel.

Ruth Riivald

***

Terve ajakiri on huvitav, aga kõige rohkem meeldis lugu noorest perest – Meritist ja Aivarist –, kes on teinud vanast maamajast oma perele toreda kodu.

Monika Pappel

***

Jäi silma ajaloo rubriigis olev kirjutis “Kuidas uurida oma talu lugu”. Ja just see, kuidas otsida üles talu nimi siis, kui nime on muudetud. Aitäh õpetuse eest. On millega nüüd pimedamatel õhtutel tegeleda.

Virge Berggrünfeldt

***

Vaatan alati rubriike taimekaitse, aiakool ja teeme ise. Selles numbris meeldisid nutikad lahendused neljajalgsete tõrjeks.

Tiina Türk Raplamaalt

Tere, Maakodu!

Lemmiklooks osutus “Aiapärl Süda-Eestis” – imeline Inglise stiilis aed ja hästi kujundatud lillepeenrad. Tubli pere ja kaunis koduaia finalist. Kõigist teistest artiklitest oli huvitavat lugeda, soovin ilusat uut maakodu aastat!

Reet

***

Minule meeldis kõige rohkem lugu “Kuidas uurida oma talu lugu?”. Õpin ülikoolis ajalugu ja olen selle teemaga veidi tegelenud. Kolisime oma praegusesse tallu alles 1939. aastal seoses baaside lepinguga, kuid seeläbi ongi võimalus lausa kahe talu lugu uurida. Lisaks võiks olla ajakirjas nipinurk, kus õpetataks erinevate esemete restaureerimist ja korrastamist. Väga meeldivad ka lood korda tehtud taludest ja taaskasutusest – kuna endal on remont ees, siis on hea ideid ammutada.