„Meil on hullumaja!” ütles Ahja Moodulahi OÜ tegevjuht Marko Kurits. Paljud inimesed on ahju ostmist edasi lükanud ja need, kellel majad on 100% elektriküttel, otsivad sinna alternatiive.

„Meie kliimas ja meie ettearvamatu naaberriigi kõrval elades peab igas majas olema ahi,” on Kurits veendunud. Ta peab viimase 15 aasta suurimaks veaks ehituses seda, et maju on ehitatud ilma korstendeta. „Meie kliimavööndis ilma korstnata maja on natuke naljakas.”