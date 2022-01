Jaanuar on see kuu, kui sõrmed sügelevad juba mulla järele, kuid on veel vara seemneid mulda panna. Nii tulebki selle igatsuse vastu lugemisest abi otsida.

Siinkohal võiks tsiteerida Raja Teelet: "Esmalt soovitaks ma iseennast" ehk loomulikult soovitame lugeda Maakodu viimast numbrit ja ka varasemaid. Edasi aga kiigata raamatuid, mille Maakodu toimetus välja pakub, kusjuures praegusel raamatukogude aastal on paslik neid ka kogudest laenutada.