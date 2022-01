Seapekiga hõõrumine muudab kuivad ja lõhenenud huuled jälle musisuuks

Õhkõrna nahaga huuled vajavad ülejäänud nahast erinevat ja erilisemat hoolt. Nagu tervet keha kattev nahk, koosneb ka huulte nahk epidermisest ja dermisest, kuid erinevalt ülejäänud kehast puuduvad huultel kaitsvad karvanääpsud ja higinäärmed, mistõttu pole huultel keskkonna mõjude eest kaitset.

Kui huuled muutuvad liialt kuivaks, on peasüüdlaseks eelkõige ebapiisav niisutamine. Siinkohal tasub meelde tuletada, et huuli saab tõhusalt niisutada ka seestpoolt, seega tuleks juua palju vett, kuna organismi üldine vedelikupuudus on üks põhjus, mis avaldub kiiresti kuivade huulte näol.

Huulte niisutamiseks võib kasutada järgmisi vahendeid: