Laupäeval osalaevad sajad lauljad seitsmendal Otepää Talveöölaulupeol

„Kuna 2021. aastal olid paljudel Horoskoobi lauljatel juubelid, siis sellest lähtudes on ka sellel aastal teemaks just need kaunid laulud. Usun, et äratundmisrõõmu on paljudel, kelle jaoks on need laulud nende noorusajast ja nooremate jaoks on tegemist ägedate, natuke teistmoodi kõlavate lauludega,“ märkis Tartu 2024 Otepää Talveöölaulupeo kunstiline juht ja dirigent Merle Soonberg.