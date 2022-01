SEEMNED: 10 uut köögiviljasorti, mida tänavu kasvatada

Tänavu on menukad ilmastikukindlad sordid, erksavärvilised kultuurid, taaskasutus, hooldusvaba aed, mahekasvatus ja pärandsordid. Kasvatamiseks võiks valida pärandsordid, nii saab järgmiseks aastaks ise seemed võtta. Olukord maailmas on ebakindel ning suur osa inimesi plaanib see aasta istutada endale võimalustest lähtuva suurusega köögiviljaaia, kus on olemas kõik põhilised köögiviljad. Erilist rõhku soovitatakse panna varajase köögivilja kasvatamisele omas kodus, kuna see on poes kallis ja pea alati mujalt sisse toodud.

Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe ja Kadri Tulev veebipoest maheseemned.ee tõid oma valikust välja erilised köögiviljad, mida soovitavad tänavu külvata.