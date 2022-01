MAAKAD REMONDIVAD | Neljas osa: "Mida me siis talviti maal teeme?"

Käes on aasta esimene kuu ja tundsin vastupandamatut soovi taaskord kirjasulg kätte haarata. Jaanuarikuu ja aasta algus kipub ikka olema aeg, kui pööratakse rohkem rõhku tuleviku planeerimisele ja unistamisele ning kes teab ehk antakse isegi mõni uusaastalubadus?

Samuti kipub see olema aeg, kus inimesed hakkavad väsima ja veedetakse palju aega pimedas, siseruumides ja omaette. Kohati tekivad ehk mõtted, et millal see talv juba läbi saab. Sarnaselt Muumitrollile, kes talveunest ärgates üllatusega avastas, et tegelikult võib ju ka talve armastada, oleme ka meie õppinud armastama igat aastaaega just nii nagu see on. Aga kuidas see talve armastamine siis käib?

Esiteks tuleb siin teha täiesti aus ülestunnistus, et ka minul on juba lugematul arvul kordadel peast läbi käinud mõte, et millal see kevad nüüd juba tuleb. Ühel päeval läks asi nii kaugele, et hoovi peal kõndides tekkis mul uskumatult tugev soov, mis pani lausa ohkama - oi kuidas tahaks juba muru niita!