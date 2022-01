Üllatav! Paberist poekott polegi kilekotist keskkonnasõbralikum valik

Konkreetse koti keskkonnamõju mõistmiseks tuleb hinnata selle elutsüklit alustades tootmisest kuni kasutusea lõppemiseni. Selle hindamiseks on välja töötatud elutsüklianalüüs (LCA ehk Life-Cycle Assessment), mille raames vaadeldakse toorainete kaevandamise ja töötlusega kaasnevaid mõjusid, samuti seda, kuidas toode valmistatakse, pakendatakse, transporditakse, milline on toote kasutusiga, kas toode on taaskasutatav ning kui kaua kulub aega selle täielikuks lagunemiseks.

2018. aastal Taanis läbi viidud uuringus selgitati välja, mitu korda tuleks erinevaid kotte korduvkasutada selleks, et nende ökoloogiline jalajälg oleks võrdne kilekoti omaga. Üllatavaid tulemusi näed allpool.