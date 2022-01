Vaata, kui palju elektrit tarbivad erinevad kodumasinad aasta jooksul

Mõne olemasoleva seadme pealt on pea võimatu säästa, näiteks külmik töötab ju aasta läbi, aga siis tasub üle vaadata selle energiaklass ja võib-olla säästlikuma seadme vastu välja vahetada. Seevastu pesukuivati puhul tasub kaaluda, kas iga masinatäis pesu tuleks seal kuivatada või viia hoopis päikselise ilmaga õue pesunöörile ja lasta pärast toas lõpuni kuivada.

Enamasti ei mõelda sellele, et seadmed, mis on ühendatud elektrivõrku, tarbivad ka ooterežiimil olles energiat. Näiteks telerite puhul oleneb aastane ooterežiimil olemise energiatarbimine teleri tüübist – plasmateleril on see kõrgem ja LED teleril madalam. Aga vaadake ise.