Unistust oma kodust maal oli Aire aastaid südames kandnud. “Elasime pea terve elu üürikorterites ja kolisime palju. Meie alatine unistus oli maakodu, kus oleks rahu ja vaikus, linnulaul ja oma aed,” meenutab Aire.

“Maale kolimisega tahtsin täita ka oma ema unistuse – oma viimased eluaastad soovib ta veeta majas, mitte korteris,” tunnistab Aire. “Usun, et paljud pensionärid elaksid maal oma majas keset metsi ja põlde, aga ühel hetkel tekib neil seal toimetuleku küsimus. Kui oleme aga siin kõik koos, ei pea me tema pärast kuidagi muretsema.”

Mis on maal elamise eelised või mis üldse võiks inimesi maale meelitada? Selle kohta arvab Korobovide pere, et maal on kindlasti soodsam elada, kuid kõige suurem pluss on puhas loodus.