Mida poes müüdavad külvimullad tegelikult sisaldavad

Külviks sobivatel muldadel on mitmeid nimetusi: ettekasvatussegu, külvimuld, külvi- ja pikeerimismuld, külvi- ja maitsetaimemuld. Need kõik on seemnete külvamiseks sobivad ja erinevad teistest spetsiaalmuldadest eelkõige oma peene fraktsiooni ning vähese väetisesisalduse poolest.

Tuleb kohe märkida, et ehkki pakenditele on kirjutatud “muld”, moodustab suurema osa koti sisust siiski turvas. Kuna aga sõnad turbasegu, turbasubstraat ja istutussegu on pikad ning segased, on kõigi nende toodete puhul kasutusel sõna “muld”.