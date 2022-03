Tõnu talu nurgasahvriga köök ja kaminaga söögituba

Kaks aastat tagasi talu ostes oli selge, et kogu hoone vajab uut siseviimistlust ja osalist ümberehitust. Varasemast kahepereelamust tahtsime luua ühe stiililt voolava talumaja, mis oleks meie nägu. Funktsionaalne ja uus, kuid näeks välja selline, nagu oleks ta siin olnud juba pikki aastaid enne meid. Meie kogemused on kinnitanud, et uut kodu otsides tasub alati eelkõige silmas pidada kinnisvara potentsiaali, mitte niivõrd hetkeseisu.

Elumaja tegi kaheks külmast koridorist kõrguv trepp. Nii olid teineteist segamata saanud kahel korrusel elada erinevad leibkonnad. Meie majas on teisel korrusel peamiselt kogu laste elu, seetõttu tuli trepile leida uus koht. Ma ei olnud kunagi varem oma mõtteaega selle peale kulutanud, kui palju ruumi üks trepp võiks vajada, kuid võimalike lahenduste joonestamisel selgus tõde: trepi asukoha muutmine tähendab ühe eluruumi kadu.