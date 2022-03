Kodu täis kassikarvu ja liigutavaid lugusid neljajalgsetest elanikest

Nägin ükspäev internetis pilti uksematist ja – klikk! – kohe tellisin ära. Täitsa tavaline musta värvi porimatt, aga selge valge sõnumiga: “Meie kodu põhiliseks sisustuselemendiks on loomakarvad. Tere tulemast!”

Tere tulemast, kallis lugeja! Ühte tavalisse koju tavalises Tallinnas, kus elavad kaks inimest ja kolm kassi – Maša, Robi ja Parm. Kui see arv ilmneb võõras seltskonnas, kohtan segaduses pilke. Ohhoo, kas kuulsin õigesti – k o l m kassi? Televiisor on näinud kentsakaid vanapiigasid, kelle kodus majutub kräunuv armee. Päris kindlasti on neist naistest kröömike kahju, ilmselt on nad nupust nikastanud.